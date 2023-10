Tchad : blessée par balle à Zouarké, une femme bénéficie de l'assistance des autorités

Suite à cet incident, la Délégation Provinciale du Ministère de la Femme du Borkou est immédiatement intervenue en fournissant une assistance holistique à la victime. Il est essentiel de noter que l'agresseur est actuellement en fuite, et les autorités travaillent pour le localiser et l'appréhender.



Le Ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale appelle toutes les victimes de violences domestiques à se rapprocher des Centres Intégrés de Services Multisectoriels (CISM), des centres sociaux et des délégations provinciales. Ces structures sont prêtes à offrir un soutien adéquat et à fournir l'aide nécessaire pour sortir de situations de violence conjugale.