Tchad : braconnage d'espèces protégées, sept individus arrêtés au Ouaddaï

La délégation provinciale du Ouaddai a présenté lundi à la presse, sept individus appréhendés pour braconnage dans le département de Djourouf Al-Ahmar, dans la sous-préfecture de Magrane.



Les deux braconniers présumés circulent avec des chevaux et ont en leur possession une arme à feu, de type Kalachnikov AKM), tandis que les cinq autres sont des chasseurs d'animaux tels que lapins, pintades et oiseaux avec les des filets.



Le délégué à l'environnement, l'eau et la pêche du Ouaddai, Abbas Abdelkerim Badour, a expliqué que les présumés braconniers ont été interpellés par des agents en possession de différentes espèces d'animaux et d'oiseaux dont le Gouvernement a interdit la chasse.



"Ces espèces d'animaux commencent à être rares à cause du changement climatique", a-t-il souligné, ajoutant que "ces personnes animées de mauvaise foi continuent d'entreprendre des actions néfastes à la vie de tous."



Abbas Abdelkerim Badour a lancé un appel à ceux qui s'adonnent à ces pratiques à cesser avec ces actes destructeurs.



Le gouverneur de la province du Ouaddai, Brahim Seid Mahamat, a relevé que les autorités investissent pour la préservation de l'environnement mais malheureusement, jusqu'à là, des gens continuent de faire le braconnage, en utilisant des armes qui peuvent servir à d'autres choses.



Brahim Seid Mahamat s'est félicité du travail des agents de l'environnement. Il a exhorté à poursuivre cet élan pour favoriser la préservation de la faune.



Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Abéché Hassan Djamous Hachim a indiqué que ces personnes arrêtées vont être poursuivies sur deux chefs d'infractions à savoir l'abattage clandestin et la détention d'armes à feu.



"L'action publique va être mise en mouvement et ils vont être confiés à un Officier de police judiciaire qui va les auditionner sur procès-verbal régulier. Ils seront traduits devant le tribunal compétent et la loi va être appliquée dans toute sa rigueur", a précisé Hassan Djamous Hachim.