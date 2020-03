Tchad : bras de fer Sultanat-tribus arabes, le gouverneur du Ouaddaï intervient

A la veille de la cérémonie d'intronisation, le gouverneur de la province du Ouaddaï a demandé de respecter les règles traditionnelles d'intronisation, suite au bras de fer entre les chefs des tribus arabes et le Sultanat du Ouaddaï.



Il a promis à ces tribus arabes de leur trouver une solution avant la cérémonie de demain.



Les chefs des tribus arabes demandent ouvertement le rétablissement de leurs droits au sein du Sultanat du Ouaddaï. Les revendications des chefs de tribus sont au nombre de cinq, à savoir l'enrôlement du turban royal par l'imamat, le serment au Saint Coran, le cheval, l'épée, et le "burnos" (manteau en laine). Tous ces rôles furent dévolus à l'imamat (arabe).



"Nous avons présenté au gouverneur du Ouaddaï et à certains responsables un message qui est une feuille de route, qui renforce les moyens de cohabitation pacifique entre toutes les composantes de la société, mais nous avons attendu une période de neuf mois et nous n'avons reçu aucune réponse de Sa Majesté", ont-ils expliqué dans un courrier adressé mardi au président de la République.



"Nous lui avons envoyé un rappel le 25 février 2020, nous n'avons reçu aucune réponse. De plus, il procrastinait jusqu'au 14 mars 2020, nous avons donc été invités par un comité", ont ajouté les chefs de tribus.



Mardi soir, la délégation du comité chargé de l'intronisation du sultan Cherif Abdelhadi Madhi, en provenance de N'Djamena, a fait son entrée à Abéché.



La cérémonie d'intronisation aura lieu demain, jeudi 19 mars à Abéché.