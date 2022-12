Tchad : campagne de sensibilisation en faveur de la vaccination contre la Covid-19 à Am-Timan

Conduite par Mahamat Taher Abakar Djiddi, l'équipe de la plateforme « Le Tchad d'abord » est en mission de sensibilisation dans quelques provinces du Tchad. Ici à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat, la délégation a d'abord rencontré les autorités locales pour présenter les civilités avant d'accorder une première réunion aux agents sensibilisateurs retenus pour la campagne qui va s'exécuter dans toute la ville d'Am-Timan pendant la vaccination contre le Coronavirus.



Selon Mahamat Taher Abakar Djiddi, l'objectif principal de la mission dans la province est de renforcer les capacités des 50 agents sensibilisateurs issus des associations des jeunes et des femmes, tous des diplômés sans emploi. Dès la fin de la formation, ils seront déployés sur le terrain pour faire la sensibilisation de porte à porte à travers la ville, afin de toucher les ménages pour sensibiliser la population à appréhender la vaccination.



Pour bien mener les actions sur le terrain, les les participants ont été constitués en cinq équipes de 10 agents qui sont sous la coordination d'un chef d'équipe, lui-même agent sensibilisateur. Avant leur déploiement dans les différents quartiers de la ville, ils ont été vaccinés sur le lieu de la formation. Les organisateurs demandent aux agents d'être très actifs et productifs sur le terrain pour que toutes les personnes âgées de 18 ans et plus soient vaccinées lors de ce deuxième tour.



Le responsable de la plateforme « Le Tchad d'abord » fait savoir que la campagne de sensibilisation en faveur de la vaccination contre le Coronavirus est menée en partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la Prévention.