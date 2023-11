Tchad : campagne de sensibilisation pour la cohabitation pacifique à Miandoum

Le sous-préfet de Miandoum, Mbainaissem Salomon, avec le soutien du chef de canton de Miandoum, a lancé le 13 novembre 2023, une campagne de sensibilisation destinée aux éleveurs et agriculteurs de la région. Cette initiative vise à prévenir les conflits entre ces deux communautés, et à promouvoir la paix, l'amour du prochain et la coexistence harmonieuse.



La campagne a débuté dans les villages de Bekia, Gamapourou, Betode et Man-boye. A cette occasion, le sous-préfet a souligné l'importance de cette démarche, en réponse à l'afflux d'éleveurs, et à la nécessité de renforcer le vivre ensemble pour le développement des localités.



Lors d'une réunion sur le terrain, il a encouragé les parties à résoudre les différends par le biais des autorités compétentes, plutôt que par la justice personnelle. Il a également rappelé l'interdépendance des communautés d'agriculteurs et d'éleveurs.



Le chef de canton de Miandoum, Hongmbaye Djasro, a exhorté les leaders locaux à contribuer activement à la prévention des conflits, exprimant son désir de voir toutes les communautés coexister pacifiquement.



La campagne intervient à un moment opportun, avec l'arrivée de nombreux éleveurs dans la sous-préfecture, cherchant des pâturages de qualité pour leurs bêtes.