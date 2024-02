Tchad : campagne de sensibilisation sur le cancer des enfants à Sarh

À l'occasion de la Journée mondiale du cancer chez les enfants, qui se célèbre chaque 15 février, l’Association la Synergie Panafricaine et U-report Sarh, ont organisé conjointement une campagne de sensibilisation axée autour du thème : « Protéger un enfant contre le cancer, c'est promouvoir un monde meilleur ».



C'était à l'intention des élèves du lycée Ahmed Mangué de Sarh.



Dans son intervention, le vice coordonnateur de U-report de Sarh, Allamine Kachim a souligné que la lutte contre le cancer chez les enfants est une priorité de santé publique mondiale qui résonne profondément avec la quête d'améliorer l'avenir de la société. « Un enfant protégé contre le cancer n'est pas seulement un individu sauvé, c'est l'assurance d'un tissu social renforcé et d'une contribution potentielle inestimable à l'avancement humain.



En promouvant la santé et la prévention du cancer dès l'enfance, nous cultivons l'espoir d'un monde meilleur, un monde où chaque enfant a la possibilité d'atteindre son plein potentiel, sans être freiné par la maladie », a précisé le vice coordonnateur de U-report.



Quant au chargé de relations extérieures de l'Association la Synergie Panafricaine, Danroh Abdoulaye Caleb, il a notifié que les causes du cancer chez les enfants sont souvent moins claires que chez les adultes.



Et en ce qui concerne la prévention du cancer chez l'enfant, Danroh Abdoulaye Caleb a cité plusieurs préventions qui sont entre autres : la vaccination contre des agents infectieux tels que l'hépatite B, l'amélioration de l'accès aux soins de santé, le développement des programmes de santé permettant une détection précoce et un traitement efficace des cancers, améliorant ainsi les taux de survie, l’organisation des grandes campagnes de sensibilisation sur les signes et symptômes du cancer chez les enfants, et la promotion d’une vie saine, la réduction de l'exposition aux toxines environnementales et enfin, encourager une alimentation équilibrée.