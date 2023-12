Tchad : campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée à Bol

La campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée ce matin à de Bol.



La cérémonie de lancement a été présidée par le secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, en présence des autorités administratives, traditionnelles, militaires et les représentants des partenaires. La vaccination reste le seul moyen efficace de lutter contre cette redoutable maladie.



C'est pourquoi le gouvernement tchadien et ses partenaires au développement, mènent des campagnes de vaccination multiples pour éradiquer définitivement la poliomyélite au Tchad. Pour cette campagne, 271 000 enfants âgés de zéro à 59 mois seront vaccinés dans la province du Lac.



Le délégué provincial de la Santé publique et de la Prévention du Lac, Dr Koulmini Sam a précisé que la poliomyélite est une maladie très contagieuse qui peut paralyser l'enfant à vie, donc un grand danger pour les progénitures.



Au nom des partenaires techniques et financiers, Adama Ndiaye a renouvelé l'engagement des partenaires à accompagner le gouvernement dans sa lutte pour éradiquer la poliomyélite. Le secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, a souligné que pendant la campagne, les agents vaccinateurs passeront, porte à porte, pour administrer deux gouttes de vaccin aux enfants.



À cet effet, Yaya Ousmane demande aux parents d'accepter les agents vaccinateurs, pour que tous les enfants, de 0 à 59 mois du Lac, soient vaccinés. Pour donner l'exemple, le secrétaire général de la province du Lac Yaya Ousmane Adoum, a administré quelques doses de vaccin à un enfant.