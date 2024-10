Tchad : campagne de vaccination contre les maladies respiratoires, diarrhéiques et le paludisme à Kelo

Prévenir vaut mieux que guérir, dit un adage. C'est sur cet angle que le gouvernement tchadien, avec l'appui de ses partenaires, ajoute d'autres vaccins.



En dehors des vaccins existants, s'y ajoutent donc des vaccins contre les maladies respiratoires, diarrhéiques et le paludisme. Pour la campagne de routine, prévue le 25 octobre 2024, les enfants de 0 à 23 mois bénéficieront de ces nouveaux vaccins pour les immuniser contre les germes des maladies respiratoires, diarrhéiques et le paludisme.



Le secrétaire général du département de la Tandjile-Ouest, Ali Abakar Issa, au lancement de la session, appelle les leaders à amener la population à s'approprier de ce vaccin. Car le vaccin revient cher au gouvernement. Le médecin-chef du district sanitaire de Kelo, Dr Djatto Sébastien, intervient pour éclairer l'assistance sur le nouvel apport.



Dans ses explications, le vaccin contre les maladies respiratoires, et diarrhéiques, se déroule sur toute l'étendue du territoire. Mais par contre, celui contre le paludisme se déroule dans 25 districts sanitaires, parmi lesquels le district de Kelo. Il appelle les leaders des communautés à une large sensibilisation pour la réussite de la campagne.



Il faut signaler que plusieurs questions liées aux causes de ces maladies ont été posées. Il apparaît, dans les réponses de l'équipe cadre du district, que ces maladies sont beaucoup plus causées par le manque d'hygiène, et l'utilisation des produits exposés.



Enfin, il est aussi important de notifier qu'on peut vacciner les enfants à tout moment, dans les centres de santé, les hôpitaux les plus proches et les sites de vaccination. En somme, il convient de vacciner les enfants pour les protéger contre les maladies endémiques qui les tuent.