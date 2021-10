Tchad : campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, à travers son Centre d’Opération d’Urgence (COU) de lutte contre la poliomyélite, lance une campagne de vaccination orale, du 29 au 31 octobre 2021, sur toute l’étendue du territoire national.



Ce jeudi 28 octobre 2021, les professionnels des médias ont échangé avec le service de planification du Programme Elargi de Vaccination (PEV), sur l’importance de la vaccination des enfants de 0 à 59 mois, pour lutter contre cette maladie. Au total, 4 650 092 enfants de 0 à 59 mois seront touchés par cette campagne, pour 5 203 700 doses de vaccin, dans 136 districts sanitaires.



La poliomyélite est une maladie contagieuse causée par un virus qui attaque surtout les membres inférieurs de l’enfant et le rend handicapé pendant toute sa vie. Elle se transmet par la voie orale ou fécale. Cette assise des responsables du PEV et les professionnels des médias, a pour objectif d’intensifier la communication pour qu’il y ait 100% d’enfants de 0 à 59 mois atteints par cette campagne, dans toutes les zones de responsabilité du territoire national. Et, de renforcer l’immunité collective des enfants de 0 à 59 mois à 95% sur l’ensemble du territoire.



Pour immuniser les enfants tchadiens du haut risque de la polio sauvage et les protéger contre elle, la vaccination est l’unique source efficace de lutter contre cette maladie. Eviter cette maladie recommande aussi de se laver les mains à l’eau propre coulante et avec du savon, avant et après le repas et après les toilettes. Il faut également faire bouillir l’eau avant de la boire, ou utiliser une autre méthode de potabilisation, laver les fruits et les légumes avec de l’eau propre avant de les consommer, ne pas faire les selles à l’air libre, bien nettoyer la cour et les alentours de la maison/concession et de signaler tout cas de paralysie soudaine au centre de santé le plus proche.



Les relais de vaccination orale passeront dès le 29 octobre 2021 de porte à porte, dans les lieux de culte, les marchés, les écoles, et autres, pour vacciner les enfants de 0 à 59 mois et les protéger de la polio sauvage qui fait des ravages dans cette frange de la population. Mahamat Akouya Torna, chef service de Planification du PEV conclut que « plus l’enfant est vacciné, mieux il est