Tchad : candidat à la présidence du RDP, Abdraman Adoum Hassan regagne le pays

Abdraman Adoum Hassan est candidat à la présidence du parti Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP). En provenance de Côte d'Ivoire pour assister au congrès du parti, il a été accueilli mardi soir à l'aéroport international de N'Djamena par plusieurs militants, a constaté Alwihda Info.



"Notre parti est aujourd’hui à la croisée de chemins et nous devons tous ensemble travailler pour mieux envisager l’avenir dans la dynamique d’un nouveau départ. Nos militants et particulièrement les jeunes attendent des orientations plus ambitieuses", a déclaré Abdraman Adoum Hassan.



"J'ai décidé de déposer ma candidature au poste de président du RDP pour pouvoir engager ce chantier. Ma préoccupation est l’avenir de parti et de répondre aux ambitions légitimes de nos militants et sympathisants, aux nobles aspirations des militants qui réclament une démocratie ouverte et transparente", a-t-il dit.



Le congrès du RDP aura lieu du 27 au 29 décembre 2021.