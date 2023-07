Tchad : capitalisation des pratiques de gestion des risques d'inondation dans la Tandjilé

Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des communautés et des institutions publiques locales face aux risques d'inondation dans les provinces du Mayo Kebbi Est et de la Tandjilé. La Croix-Rouge du Tchad et ses partenaires forment les acteurs du développement afin de renforcer leurs capacités à faire face aux différents aléas auxquels ils sont confrontés.



Moussa Kebgue Waguia, président du comité provincial de la Croix-Rouge de la Tandjilé, souligne que cet atelier permettra également aux participants de recueillir les bonnes et mauvaises pratiques issues des activités déjà réalisées, puis de formuler des recommandations visant à améliorer durablement les actions de la Croix-Rouge.



Lors de l'ouverture des travaux, Abdelaziz Tchang-lang Tokama, préfet intérimaire du département de la Tandjilé Est et représentant la gouverneure, a souligné que le bien-être de la population tchadienne est une préoccupation majeure pour les plus hautes autorités du pays. Il a invité les participants à être attentifs et actifs lors des débats.