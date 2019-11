Tchad : carton plein pour la 2ème édition de la semaine de la citoyenneté

L'association pour l’harmonie, l'assainissement et le développement (ASHAD), en collaboration avec la plateforme Citoyens sans frontières, a initié ce samedi dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, une opération de salubrité à l'école Repos II de N'Djamena.



L’opération de nettoyage a eu lieu en présence du directeur de l’école, Betolima Khamis et plusieurs enseignants de l'établissement.



Le directeur de l'école, Betolima Khamis, a fait part de sa satisfaction pour ce geste de l’association ASHAD.



"Aujourd'hui, ils viennent de faire de la propreté dans notre école. La propreté c'est la santé. Nous sommes tellement satisfaits. Nous souhaitons que ce soit répété encore deux ou trois fois par an", a-t-il indiqué.



L’édition 2019 de la semaine de la citoyenneté et de la conscience écologique s'est déroulée du 26 octobre au 2 novembre 2019, axée sur le thème : « la sécurité routière et les travaux communautaires ».



La première édition qui s’est tenue du 23 au 29 août 2018 a été marqué par diverses actions tant citoyennes qu’environnementales, notamment la lutte contre la salubrité avec le ramassage des ordures et le nettoyage des rues, ou encore la lutte contre la désertification par le biais de la mise en terre de 25.000 plants d’arbres sur toute l’étendue du territoire.