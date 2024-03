Tchad : causerie éducation à Mbikou sur la scolarisation des filles

Dans le cadre des activités de la SENAFET, édition 2024 à Mbikou, une causerie éducative a été animée par le coordonnateur des activités de l'inspection pédagogique de Mbikou, ce mardi 05 mars 2024. Cette causerie éducative, placée sous le thème de la scolarisation des filles, a drainé une foule immense, composée essentiellement des femmes et des jeunes filles.



C'est une ultime occasion pour les femmes d'exprimer leurs manquements dans le domaine de l'éducation des filles, surtout l'éducation des filles en milieu rural, sur les pratiques d'hygiène féminine, un défi qui empêche le maintien de la fille à l'école.



Au cours de la présentation du thème, l'orateur, Dandadji Ayouba, coordonnateur des activités à l'inspection pédagogique de Mbikou, a éclairci l'auditoire sur l'importance de la scolarisation des filles, le droit à l'éducation scolaire, et les blocages de la scolarisation des filles.



Dandadji Ayouba s'est longuement attardé sur les blocages socio-économiques et culturels, qui selon lui, donnent souvent des arguments sur le taux d'inscription élevé, alors que les parents préfèrent envoyer les garçons à l'école au détriment des filles. Pour une solution juste et clair, l'orateur a invité les femmes à la sensibilisation de leur mari, pour une prise de conscience.



Pour finir, l'exposant a présenté quelques recommandations à l'endroit des femmes et des plus hautes autorités du pays, qui se résument sur la sensibilisation des parents et l'encouragement des filles à poursuivre leurs études. Au cours du débat, les femmes ont donné quelques témoignages sur la non scolarisation des filles en milieu rural, d'autres proposent des solutions allant dans le sens de la punition sévère des auteurs de grossesses indésirées.



Tous s'accordent pour la création des opportunités visant à maintenir les filles à l'école, et les protéger contre les mariages précoces.