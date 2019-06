Tchad : "ce pays ne doit plus s'habituer à l'arbitraire", Succès Masra

Le leader du mouvement "Les Transformateurs", Succès Masra, a confirmé mardi, le dépôt d'une plainte suite aux jets de gaz lacrymogènes qui ont visé son cortège et ses partisans le 1er juin dernier à N'Djamena."Une plainte a été déposée ce lundi 10 juin 2019 au Tribunal de première instance de N'Djamena contre Hissein Doudoua, commandant du groupement mobile d'intervention de la police pour tentative d'assassinat, coups et blessures volontaires, violences et voies de faits", a informé hier le journal Le Pays Tchad "Nous avons porté plainte pour que justice soit faite, aucun enquête n'ayant été ouverte à date (...) Ce pays ne doit plus s'habituer à l'arbitraire", a déclaré Succès Masra sur Twitter.La plainte a été déposée par Succès Masra et des militants du mouvement, dix jours après l'interdiction par les autorités d'une conférence de présentation du parti "Les Transformateurs" à la Maison de la Femme pour défaut d'autorisation.