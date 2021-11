Tchad : célébration de la Journée mondiale des systèmes d'information géographique

La Journée mondiale des systèmes d'information géographique, célébrée le 17 du mois de novembre, a été l’occasion cette année, pour le Cabinet d'Etudes et d'Expertise (GEOMENA), d’organiser une cérémonie au Centre National pour les Recherches et le Développement (CNRD) de N'Djaména, au tour d'une conférence-débat.



Cette séance était animée par un panel composé de : Dr Moussa Isseini, géologue et enseignant chercheur, Tchindebe Iguabe, responsable de SIG (mairie de la ville de N’Djaména), Mathiele Dumont, cheffe de projet du projet d'infrastructure des données spatiales de la ville de N'Djaména. La modération était assurée par le Pr Djangrang Man-Na, spécialiste en géographie, environnement et aménagement, par ailleurs président de l'université d'Ati. Le système d'information géographique (SIG) est un outil qui consiste à collecter, analyser, gérer et organiser des données dans le but d'en extraire des informations spécifiques. Cette conférence-débat était placée sous le thème : « application des Systèmes d'Information Géographique pour le Développement ».



Selon les conférenciers, le choix de ce thème vise à vulgariser les systèmes d'information géographique auprès du public, mieux connaître le SIG et son utilité en matière de gestion de l'environnement, de planification et d'exécution des projets de développement. Il faut noter que le développement a toujours un lien avec le territoire et /ou l’espace. Ceci du fait que toutes les actions de développement sont implémentées systématiquement dans un espace particulier. Cela consiste donc à analyser des situations qui sont localisées dans des espaces spécifiques, d'où le lien forcé entre les SIG et le développement.



Avec l'avènement des TIC, les SIG jouent un rôle indispensable dans le développement de l'environnement. A cet effet, Dr Isseini invite le public à adhérer en faveur de la gestion des biens communs de cet environnement. En définitive, les SIG sont un système qui gère toutes les choses existant à la surface de la terre. Ils offrent des bases de données pour les recherches en développement et à l'organisation du territoire.