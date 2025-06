Tchad : célébration de la fête de Tabaski à Sarh, un appel à la foi, à l’unité et à la solidarité

Ce vendredi 06 juin 2025, la communauté musulmane de Sarh s’est réunie en grand nombre au terrain Roy pour célébrer la fête de Tabaski.



La cérémonie solennelle a été présidée par l’Imam de Sarh, Sadadine Oumar Abdelroudjal, en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abderamane Ahmat Bargou, et du chef traditionnel de Sarh Urbain, Sa Majesté Mahamat Moussa Bezo.



Dans son prêche, l’Imam a mis en lumière la signification profonde de la Tabaski, symbole de foi, de soumission à Dieu, de solidarité et de partage. Il a exhorté les fidèles à implorer Allah pour la paix, la sécurité et le vivre-ensemble harmonieux entre toutes les communautés du Tchad.



Par ailleurs, il a insisté sur le renforcement de la foi, la crainte de Dieu et le retour sincère à Lui. Dans son deuxième sermon, l’Imam a lancé un message fort à l’endroit des commerçants, les appelant à faire preuve de sacrifice en soutenant les personnes démunies.



Il les a invités à être honnêtes et transparents dans leurs échanges commerciaux, soulignant que la vérité est une valeur essentielle dans les affaires comme dans la foi. S’adressant à la jeunesse, l’Imam a rappelé que les jeunes sont le pilier de tout développement. Il les a appelés à prendre conscience de leur rôle, à prendre leur destin en main, à faire preuve de droiture et de sincérité dans toutes leurs actions.



Enfin, il s’est tourné vers les leaders religieux, les enjoignant à prier intensément pour un changement radical en faveur du bien-être collectif. La cérémonie s’est clôturée par une prière collective au cours de laquelle l’Imam a imploré Allah de répandre la paix et la sécurité dans la province du Moyen-Chari et à travers tout le Tchad.