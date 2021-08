Tchad : célébration de la journée mondiale de l’aide humanitaire

La communauté humanitaire, de commun accord avec le gouvernement tchadien, célèbre la journée mondiale de l’aide humanitaire ce 19 août 2021 à la bibliothèque nationale, pour l’édition 2021, cette journée est placée sous le thème ; « changement climatique ». Pour rappel, le 19 août a été institué comme journée mondiale de l’aide humanitaire en 2008 par l’assemblée générale des Nations Unies.



Cette date a été choisie en hommage aux victimes de l’attentat contre le bureau des Nations Unies à Bagdad, en Irak le 19 août 2003, au cours duquel 22 personnes avaient perdu la vie, y compris le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en Irak, Sergio Vieira de Mello. Depuis lors, le monde entier, avec l’appui des gouvernements des États membres, commémore chaque année cette tragique. Cette journée mondiale de l’aide humanitaire vise à honorer l’engagement des travailleurs humanitaires qui bravant les dangers et les difficultés, se dévouent sans relâche pour fournir une assistance aux personnes qui en ont le plus besoin, parfois au péril de leur vie.



Pour le directeur pays, programme alimentaire mondial, Claude Jibidar, par ailleurs représentant les agences de l'ONU souligne, « au-delà de sa fonction commémorative, le 19 août est aussi une journée de réflexion et de partage d’expériences sur nos acquis, mais également et surtout les voies et moyens de mieux aider les populations afin qu’elles soient elles-mêmes les artisans de leur propre avenir ». « L’engagement humanitaire est une conviction active dans la valeur de la vie humaine fondée sur le principe que tous les êtres humains méritent le respect et la dignité. Il est donc grand temps que nous engagions davantage à mettre fin, non seulement au cycle des besoins et à la dépendance à l’aide humanitaire, mais aussi à mettre en place des mécanismes qui permettent de donner aux personnes vulnérables des bases solides pour leur développement intégral », ajoute Claude Jibida.



Selon le ministre de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr Issa Doubragne, la journée mondiale de l’aide humanitaire devrait nous servir de cadre de réflexion sur le renforcement des capacités du Tchad à faire face à ces effets du changement climatique qui accroît la vulnérabilité des populations et les maintient dans un état de pauvreté chronique. Les phénomènes climatiques sont d’un ordre mondial et leur impact dépasse le cadre spécial du Tchad, d’où la nécessité d’inscrire les efforts du pays dans une action globale pour assurer une maîtrise des effets négatifs du changement climatique afin de sauvegarder l’avenir de la planète et des populations les plus affectées.