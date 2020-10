Tchad : célébration du Maoulid, la journée de jeudi est fériée et chômée

Le ministre de la Fonction publique, du Dialogue social et du Travail, Ali Mbodou Mbodoumi, a annoncé aujourd'hui qu'à l'occasion de la fête de Maoulid An-nabi et conformément à la liste des jours fériés et chômés, la journée de jeudi 29 octobre 2020 est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national.



La journée du vendredi 30 octobre 2020 est ouvrable, informe le ministre aux travailleurs du secteur public et privé.