Tchad : "certaines régions sont devenues des zones de non droit", ministre de la Justice

Le ministre de la Justice chargé des droits humains, Mahamat Ahmad Alhabo, a appelé le 4 novembre l'État à "prendre ses dispositions pour appréhender les criminels", suite à des cas de viols répétés ainsi que des vidéos atroces de tortures filmées au Tibesti et diffusées sur les réseaux sociaux. Il s'est exprimé au cours d'une conférence de presse avec ses collègues de la Sécurité publique et de la Communication.



"Plus grave, dans certaines régions du Tchad qui sont devenues des zones de non droit, des personnes physiques traitent leurs compatriotes de façon inhumaine, dégradante et humiliante. Ils enregistrent leur comportement bestial et le diffuse sur les réseaux sociaux", a dénoncé Mahamat Ahmad Alhabo.



« Tous ceux qui transgressent les lois seront traduits devant les juridictions compétentes », a prévenu Mahamat Ahmad Alhabo qui met en garde les « individus malintentionnés ».