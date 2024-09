Tchad : certains parents ne consultent pas le bulletin de notes de leurs enfants

Il est frappant de constater que la majorité des parents, en particulier les pères, ne prennent pas la peine de jeter un coup d'œil sur le bulletin de notes de leurs enfants, notamment à partir de la classe de 6ème, qui marque le début du collège. Souvent, ce sont les enfants eux-mêmes, ou parfois un membre proche de la famille, qui retirent leurs bulletins.



Un tour dans certains ménages permet de mieux comprendre cette réalité. Le bulletin de notes est pourtant un moyen essentiel pour suivre l'évolution scolaire de son enfant, en particulier ses progrès et son niveau de maîtrise des notions apprises, tout au long de l'année.



Malheureusement, de nombreux parents n'ont que peu, voire aucune, information sur la scolarité de leurs enfants. Beaucoup de parents se contentent de demander à leurs enfants s'ils ont échoué ou ont été admis, sans même vérifier les bulletins de notes.



Chaque année, ces parents continuent à réinscrire leurs enfants sans se renseigner sur leurs performances scolaires. Hamid, un chauffeur de taxi père de trois enfants, admet : « Je n'ai jamais consulté le bulletin de notes de mes enfants depuis qu'ils sont au collège », a-t-il déclaré. Cette négligence parentale favorise la falsification des bulletins de notes par de nombreux élèves, en particulier ceux qui changent d'établissement chaque année, un phénomène auquel certains se spécialisent.



Nadège, commerçante de pagnes au marché de Dembé, témoigne : « Depuis que ma fille est au secondaire, je ne retire plus son bulletin, ni ne fais son inscription. C'est elle qui fait tout », affirme-t-elle.



Mais comment peut-on inscrire son enfant à l'école sans contrôler son évolution ? Bien que certains établissements privés soient stricts, concernant le retrait des bulletins de notes, certains parents délèguent souvent cette responsabilité à un proche. Autrefois, certains parents célébraient la réussite de leur enfant en consultant leur bulletin de notes du troisième trimestre.



Si l'enfant obtenait de bons résultats, il recevait des récompenses. Il est pourtant crucial de prendre le temps de regarder le bulletin de notes de son enfant, et de discuter ensemble des points à améliorer. De cette manière, l'enfant comprendra l'importance que ses parents accordent à ses études.