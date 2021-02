Tchad : "ces conflits intercommunautaires sont le résultat d’une mauvaise gouvernance"

"Comme ces jeunes bouviers armés sont protégés, ils n’hésitent pas à tirer sur les cultivateurs. Il n’y a aucune politique pour régler ce conflit intercommunautaire. Le pouvoir nourrit toujours ce système machiavélique qui consiste à diviser pour mieux régner. C’est vraiment désolant"

« Les conflits intercommunautaires ont pris une proportion sur l’ensemble du territoire en passant par le Sud, l’Est, le Centre. Ces conflits intercommunautaires sont le résultat d’une mauvaise gouvernance entretenue par le pouvoir de Deby depuis trente ans », a déclaré jeudi Mahamat Ahmad Alhabo, secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement (PLD), l’une des principales formations politiques de l’opposition.Plus de 35 personnes -dont un militaire- ont été tuées en début de semaine dans la sous-préfecture de Mouraye, dans la province du Salamat, au cours de violences intercommunautaires. L'année 2020 a été également meurtrière sur l'ensemble du territoire national.D'après l'opposant Mahamat Ahmad Alhabo, "c’est le pouvoir actuel qui entretient le germe de ce conflit parce que les administrateurs militaires et civils sont devenus des nouveaux éleveurs qui confient leur troupeau à des jeunes bouviers qu’ils les arment et qui font pénétrer les troupeaux dans des champs".Selon un sondage présenté le 9 février par le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), parmi les attentes pour l'élection présidentielle de 2021, 20,22% des citoyens souhaitent en priorité du prochain chef de l'État une gestion efficace de la question des conflits intercommunautaires. La résolution des conflits intercommunautaires arrive en tête d'autres préoccupations (corruption, droits de l'Homme, développement, etc).Le 8 novembre 2020, le chef de l'État Idriss Deby a ordonné aux militaires qui deviennent des éleveurs d'arrêter cette pratique ou de déposer la tenue.