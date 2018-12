Tchad : ces filières porteuses que le gouvernement veut encourager

Le gouvernement veut encourager les opérateurs économiques nationaux à investir dans le développement des filières du secteur agro-pastoral qu'il juge porteuses telles que : la gomme arabique, le sésame, I'huile de karité, la spiruline, I'anacarde, la viande, le cuir ou encore le lait. Il entend ainsi faire de la mise en oeuvre de l'ordonnance portant orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique une priorité en 2019.



Toutefois, il compte créer les conditions favorables pour une participation des opérateurs économiques nationaux, à travers les départements ministériels en charge de I'agriculture, de l'élevage, du commerce et de l'économie. En particulier, il est attendu du ministère en charge de l'élevage I'accélération des travaux de construction des abattoirs pour leur réception effective en 2019.



Par ailleurs, des mécanismes seront mis en place afin que les recettes affectées aux opérateurs tels que le Fonds National d'Appui à la Formation Professionnelle (FONAP) et I'Office National d'Appui à la Jeunesse et aux Sports (ONAJES) financent directement les projets agro-pastoraux. Une synergie d'actions entre le FONAP, I'Agence Nationale de Développement Rural (ANADER), les ministères en charge du secteur rural et la Banque Agricole et Commerciale (BAC) sera privilégiée afin de renforcer les capacités des exploitants agricoles notamment dans les techniques de production, de conservation et de commercialisation.



En lien avec ces mesures, le budget du ministère en charge de l'agriculture s'accroit de 8% en 2019 par rapport à la dotation de 2018.