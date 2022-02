Tchad : "cet accident aurait été évité si les dispositions sécuritaires avaient été prises" (CTDDH)

Dans la nuit du 27 février, deux bus de l'agence Abou Hamama sont entrés en collusion entre Mangalmé et Oum-hadjer. L'accident mortel a fait plus de 34 victimes dont les deux chauffeurs et un apprentis ainsi que plus de 37 autres personnes blessées.



La CTDDH regrette la disparition tragique de nombreux compatriotes dont Dr. Abdelhamid Ahmat Ousmane, membre actif et conseiller de la cellule CTDDH du 10ème arrondissement de N'Djamena (Goudji).



L'organisation de défense des droits de l'Homme estime que cet accident aurait été évité si toutes les dispositions sécuritaires avaient été prises par les autorités compétentes. À cela s'ajoute le très mauvais état des routes et les fatigues de chauffeurs qui n'ont pas de remplaçant durant toute la trajectoire, affirme Ibrahim Mahamat Ibrahim, secrétaire général adjoint.