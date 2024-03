Tchad : changement climatique, engagement lors de la Journée mondiale de la météorologie

La Journée mondiale de la météorologie 2024 a été célébrée au Tchad sous le thème : « En première ligne d'action climatique ». Elle a été organisée conjointement par l’ANAM (Agence Nationale de la Météorologie) et l'ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar), le 28 mars 2024.



Une sensibilisation et une vulgarisation de la météorologie et du changement climatique, ont eu lieu dans la cour du lycée Ibnou Mahadjir, situé dans le 4ème arrondissement, durant la matinée. Cette Journée mondiale de la météorologie est célébrée chaque année le 23 mars dans le monde entier, y compris au Tchad.



Une équipe dynamique composée de météorologistes de l'ANAM et de l'ASECNA, dirigée par le coordonnateur adjoint du comité d'organisation, et directeur du Réseau d'Observation et de Prévisions Météorologiques de l'ANAM, Idriss Abdallah Hassan, a pris la parole pour fournir des informations précises sur les cours quotidiens relatifs au changement climatique et à la météorologie.



« Nous sommes ici pour vous sensibiliser sur l'importance de l'action climatique au Tchad », a-t-il conclu.



À leur tour, le proviseur du lycée Ibnou Mahadjir, Mahamat Saleh Inda Abba, a exprimé sa satisfaction : « Nous sommes très heureux de l'initiative de cette délégation qui nous apporte un message fort sur le changement climatique. Je suis convaincu que les élèves de mon lycée seront des ambassadeurs dans leurs quartiers et au-delà, pour sensibiliser à leur tour sur le changement climatique ».



Cette séance de sensibilisation, très animée, a duré trois heures.