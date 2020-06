Tchad : changements climatiques, un projet lancé pour renforcer la résilience communautaire

La cérémonie du lancement officiel du projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts des changements climatiques s'est déroulée ce matin dans les locaux annexe du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche.



Ce projet est une initiative du gouvernement tchadien financé par le Fonds Vert pour le Climat et mis en œuvre par le Fonds National de l'Eau (FNE) qui s'engage dans le processus d'accréditation auprès du FVC.



L’objectif principal du projet est d'améliorer la résilience des communautés à travers des actions structurantes de renforcement des capacités, la création d'une base de données climatiques et socioéconomiques, la sensibilisation, l'information et la formation. Afin d'atteindre cet objectif, le projet s'articule autour de 3 composantes à savoir :



- La création d'un système d'information comprenant une base de données climatique et socioéconomique fiable pour soutenir l'intégration de l'adaptation dans le processus de prise de décision ;

- Le renforcement des capacités institutionnelles au niveau sectoriel et dans les zones bioclimatiques clés pour faciliter l'intégration et le suivi et évaluation de l'adaptation au changement climatique dans la planification et la budgétisation ;

- La sensibilisation, l'information et la formation des acteurs du secteur privé, des associations des femmes, des jeunes, des populations autochtones et de la société civile à l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans leur planification.



Cette subvention du FVC financée à hauteur de 1.006.010 $ sera administrée par le Fonds national de l'eau, à travers un accord de partenariat signé avec le bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) le 10 février 2020.



Etaient présents à cette cérémonie, le directeur général -représentant- du ministère de l'Environnement de l'Eau et de la Pêche, l'inspecteur général du ministère, les directeurs généraux techniques, le maire de la commune du 8e arrondissement et les représentants des associations et ONG partenaires.



C’était dans un strict respect des mesures barrières que le directeur général, Ahmat Djamaladine Mahamat, représentant le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la pêche, a déclaré officiellement lancé le projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts des changements climatiques.