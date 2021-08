Tchad : cherté de la vie, la hausse du prix des conteneurs en cause

Le premier ministre de transition, Pahimi Padacké Albert, a tenu une réunion le 25 août avec les opérateurs économiques pour apporter des solutions à la question de la cherté de la vie qui prend de plus en plus d'ampleur.



Pour le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA), Ali Adji Mahamat Seid, l'augmentation est due à la hausse des prix des marchandises au port. "Les opérateurs économiques louaient des conteneur à 2500 dollars et aujourd'hui le conteneur est à 15.000 dollars. Ce coût s'est répercuté sur les prix de vente", a affirmé Ali Hadji Mahamat Seid.



La vice-présidente de l'association pour la défense des droits des consommateurs, Gaoutene Luce, a pour sa part fait des propositions au chef du gouvernement. "Nous avons demandé à ce que l'Office nationale pour la sécurité alimentaire (ONASA) puisse faire suffisamment de stocks afin de mettre à la disposition de la population. Nous avons aussi demandé que la gestion des stocks soit bien faite parce qu'on attend d'abord que les stocks finissent avant de faire les commandes", a-t-elle ajouté.



À l'issu de la rencontre, le premier ministre Pahimi Padacké Albert a instruit les ministères concernés pour qu'une solution concertée avec les parties prenantes soit trouvée.