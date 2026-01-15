Tchad : chômage des jeunes diplômés, un frein majeur à la croissance économique

Dans de nombreux pays africains, et particulièrement au Tchad, le chômage des jeunes diplômés est devenu une préoccupation majeure.



Chaque année, des milliers de jeunes sortent des universités, instituts et écoles professionnelles, avec l’espoir d’intégrer le marché du travail. Pourtant, pour une large majorité d’entre eux, l’emploi demeure une promesse sans lendemain, freinant non seulement leur avenir personnel, mais aussi la dynamique de croissance économique du pays.



Une jeunesse instruite mais sous-employée

Le paradoxe est frappant : jamais le Tchad n’a compté autant de jeunes diplômés, mais jamais le chômage n’a été aussi persistant dans cette catégorie. Licences, masters et diplômes professionnels peinent à se transformer en emplois stables. Cette situation s’explique en grande partie par l’inadéquation entre les formations proposées et les besoins réels du marché du travail. Les entreprises recherchent des profils techniques et immédiatement opérationnels, tandis que le système éducatif continue de produire majoritairement des diplômés en filières générales, peu adaptées à l’économie locale.



Un impact direct sur la croissance économique

Le chômage des jeunes diplômés constitue un manque à gagner considérable pour l’économie nationale. Une main-d’œuvre qualifiée inactive signifie une productivité perdue, une consommation en baisse et des recettes fiscales limitées. À long terme, cette situation freine l’innovation, réduit la compétitivité des entreprises et affaiblit la capacité du pays à attirer les investissements. L’économie se prive ainsi d’un levier essentiel de développement : son capital humain.



Des conséquences sociales préoccupantes

Au-delà de l’économie, le chômage prolongé engendre frustration, découragement et perte de confiance envers les institutions. De nombreux jeunes diplômés se replient vers l’économie informelle ou acceptent des emplois précaires sans rapport avec leur formation. D’autres choisissent l’exil, alimentant la fuite des cerveaux. Cette instabilité sociale peut, à terme, se traduire par des tensions, une hausse de la délinquance ou une vulnérabilité accrue à la manipulation politique.



Les limites des politiques publiques

Malgré plusieurs initiatives en faveur de l’emploi des jeunes, les résultats restent insuffisants. Les programmes d’insertion professionnelle manquent souvent de suivi, de financement ou de cohérence avec les réalités du secteur privé. Le recrutement dans la fonction publique, longtemps perçu comme la solution principale, ne peut plus absorber le flux croissant de diplômés. L’État se trouve ainsi face à un défi structurel qui exige des réformes profondes.



Quelles pistes de solutions ?

Pour inverser la tendance, une approche globale s’impose. Il est essentiel de réformer le système éducatif afin de l’aligner sur les besoins économiques réels, en valorisant l’enseignement technique et professionnel. Le soutien à l’entrepreneuriat des jeunes, à travers l’accès au financement et à l’accompagnement, constitue également une voie prometteuse. Par ailleurs, le développement du secteur privé, moteur de création d’emplois, doit être au cœur des politiques économiques.



Un enjeu stratégique pour l’avenir

Le chômage des jeunes diplômés n’est pas seulement une question sociale, c’est un enjeu stratégique pour la croissance et la stabilité du pays. Transformer cette jeunesse instruite en force productive est une condition indispensable pour bâtir une économie résiliente, inclusive et durable. Sans réponse efficace, le potentiel démographique et intellectuel du Tchad risque de se transformer en fardeau économique.