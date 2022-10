Tchad : cinq corps déposés à la morgue de Moundou, des centaines de blessés à l'hôpital

Une centaine de blessés ont été admis à l'hôpital provincial de Moundou, dont des cas graves. Parmi les blessés figure un enfant âgé de six ans.



Des centres de santé accueillent également plusieurs dizaines de blessés.



La population du quartier 15 ans s'est mobilisée dès cinq heures du matin dans la ville. Une dizaine de minutes après les premiers rassemblements, les forces de sécurité ont procédé à des tirs nourris de gaz lacrymogènes. Des tirs à balles réelles ont été ensuite entendus.



Les principales artères goudronnées sont barricadées, notamment avec des pneus. "C'est la première grande manifestation que la ville de Moundou a connu", constate un habitant du quartier.



Après les tirs à balles réelles, les manifestants se sont à nouveau rassemblés et ont affirmé vouloir « aller tout droit en direction du domicile de Laoukein Medard », maire de la ville et nouveau ministre d'État, ministre en charge du développement agricole.



Les manifestants ont scandé des messages hostiles à Laoukein Médard, lui reprochant de soutenir les autorités de transition : "Médard est une femme, il a pris lafaye (vêtement féminin, Ndlr). C'est la femme de Kaka, il a faim. On ne le considère pas dans la ville de Moundou".