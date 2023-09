Tchad : cinq partis politiques adhèrent au CNCP pour favoriser le dialogue politique

Les partis politiques qui ont décidé de rejoindre le CNCP sont les suivants : l'ABCT (Alliance à la Base pour le Changement au Tchad), le RARE (Rassemblement des Ruralistes pour l'Emergence), Al-Amal pour la Réforme et le Changement, l'UDJT (Union pour la Démocratie, le Développement et la Justice du Tchad) et la RT (Renaissance du Tchad).



La création du CNCP était l'une des recommandations formulées lors du Dialogue National Inclusif et Souverain, visant à promouvoir la concertation et le maintien permanent au sein de la classe politique.



Dr Nasra Djimasngar, Coordonnateur National du CNCP, a officié la cérémonie et a souligné : "Si nous ne nous parlons pas, si nous ne nous concertons pas, on va s'exprimer autrement. S'exprimer autrement que par la parole se résumerait à l'expression de la violence".



Selon lui, l'objectif principal du Dialogue National Inclusif et Souverain était de favoriser l'expression verbale pour éviter le recours aux armes. Il a également précisé que la signature du protocole d'accord ne signifie pas que les partis politiques vont se diluer dans la masse, contrairement à certaines perceptions erronées.