Le Ministère des Hydrocarbures et de l'Énergie tient à apporter des éclaircissements importants concernant les récentes allégations circulant sur les réseaux sociaux au sujet de la décision présumée d'une juge américaine de geler le compte de COTCO Tchad. “Nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale que ces allégations sont mensongères et dénuées de tout fondement”, indique le ministère.



Contrairement à ces rumeurs, aucun avoir n'a été gelé, et il n'y aura aucun impact sur le compte de COTCO Tchad. Le Ministère souhaite rétablir la vérité en précisant que c'est le Tchad lui-même qui a décidé de bloquer le partage des dividendes de juin 2022, tout en laissant une marge pour la paie des salaires.



Il est également important de souligner que la Citibank-Gabon, contrairement à ce qu'affirme Savannah, est une filiale de Citigroup et non une succursale de la Citibank. En conséquence, les relations de la Citibank-Gabon avec ses clients relèvent de la juridiction gabonaise.



En ce qui concerne l'utilisation détournée de la procédure devant la juge américaine par Savannah, elle n'a pas abouti aux résultats escomptés. Le Ministère des Hydrocarbures et de l'Énergie tient à souligner que cette décision de la juge américaine n'affecte en aucune manière le processus en cours de nationalisation des actifs des champs pétroliers de Doba, précédemment détenus par ESSO Tchad.