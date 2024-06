Tchad : clarifications des avocats de la communauté Mangsé Mballa suite à un litige foncier à Kélo

Le conflit foncier entre les communautés Mangsé Mballa et Oubou dure depuis plus de dix ans. Il a débuté par une saisine du juge de paix de Kélo par Sieur Bey Djimguil de la communauté Oubou contre Misking Enock et Guissigué Madar de la communauté Mangsé Mballa, réclamant un champ. Le jugement initial, rendu par la justice de paix de Kélo en 2014, avait rejeté l'action de Bey Djimguil. Insatisfait, ce dernier a fait appel, mais la Cour d'Appel de Moundou a confirmé le jugement initial en 2019, donnant gain de cause à la communauté Mangsé Mballa.



Malgré la signature d'un procès-verbal de restitution par les deux parties et la remise officielle des champs à la communauté Mangsé Mballa en mai 2024, le chef de canton Weibigué Pircolossou continue de s'opposer à l'application de l'arrêt. Selon Me Delko S. Destin, cette opposition persiste malgré la décision judiciaire définitive en faveur de la communauté Mangsé Mballa.



Me Delko S. Destin a conclu en affirmant que les affirmations du chef de canton Weibigué Pircolossou, prétendant que la communauté Oubou a gagné le procès, sont totalement fausses et visent à semer la confusion et le désarroi.



Les avocats de la communauté Mangsé Mballa appellent à la mise en œuvre des décisions judiciaires et à la fin des conflits inutiles entre les deux communautés sœurs.