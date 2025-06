Tchad : clôture de l’atelier zonal de relecture du Code pastoral à Massakory

« Nous exprimons notre reconnaissance à toutes les parties impliquées dans ces travaux. Leur engagement témoigne d’une volonté collective de doter le Tchad d’un Code pastoral garantissant la paix sociale, la sécurité des systèmes de production et le développement durable de nos zones agro-pastorales », a-t-il dit.



Le Secrétaire Général Adjoint a également adressé ses remerciements aux partenaires techniques et financiers, notamment la FAO, la Coopération suisse et la Banque mondiale, pour leur soutien constant tout au long du processus.



« Il nous revient désormais de poursuivre ce travail avec rigueur et détermination, afin que les conclusions de cet atelier — et de ceux à venir — se traduisent en actions concrètes pour le développement du secteur agro-pastoral », a-t-il déclaré.



Dans son discours de clôture, le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Hadjer-Lamis, le Général Ahmat Kardayo Hissein, a exprimé sa gratitude au Ministre de l’Élevage et des Productions animales pour son engagement en faveur du développement pastoral et pour le choix porté sur la province pour abriter cette rencontre. Il a également salué la présence du représentant du Ministre de la Production et de l’Industrialisation Agricole, qu’il a qualifiée de signal fort de la volonté du gouvernement de favoriser une synergie entre les acteurs du monde rural.



Le général a remercié les partenaires techniques et financiers, dont le soutien indéfectible a permis la tenue de cet atelier, ainsi que les éleveurs, agriculteurs, chefs traditionnels, cadres et experts venus des provinces voisines (Kanem, Lac, Barh El-Ghazal et Hadjer-Lamis), dont les contributions ont enrichi les travaux.



Durant ces deux journées de travaux intenses, les participants ont fait preuve d’un esprit de dialogue, d’écoute et de coopération. Les échanges ont été riches, les expériences partagées nombreuses, et les propositions formulées particulièrement pertinentes.



« Le Code pastoral que nous avons relu ensemble n’est pas un simple texte juridique. Il s’agit d’un outil fondamental pour renforcer la cohésion sociale, prévenir les conflits, assurer une paix durable et favoriser le développement économique de nos communautés. »



Ce Code vise à encadrer la coexistence harmonieuse entre agriculture et pastoralisme, en tenant compte des réalités du terrain et des dynamiques locales.



Les recommandations issues de cet atelier jettent les bases d’un cadre juridique plus juste, adapté et efficace, capable de répondre aux enjeux actuels et futurs. Leur mise en œuvre devra être rigoureuse et inclusive, avec des efforts soutenus de sensibilisation et d’appropriation à tous les niveaux.



Enfin, les participants ont été appelés à devenir des ambassadeurs du nouveau Code pastoral. Sa pertinence et son efficacité dépendront de sa bonne application et de l’implication de tous les acteurs concernés.



« Continuons à travailler ensemble pour la paix, la stabilité et la prospérité de nos provinces et de notre pays », a conclu le Délégué Général.