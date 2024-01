Tchad : clôture du festival culturel de la sous-préfecture de Baro

Matimo, chef-lieu du canton Dongangué, a accueilli l'équipe dirigeante de l'Association des Jeunes de la sous-préfecture de Baro. Après la visite des montagnes, des sites touristiques, la cérémonie s'est clôturée par le discours de bienvenue du coordinateur de ladite association, Mahamat Saleh Djaranabi. Par la suite, les sages de la sous-préfecture ont pris la parole pour encourager les jeunes dans cette initiative historique et leur contribution au développement de la sous-préfecture.



Djimet Derbey, le chef de canton de Dongangué, a exprimé sa gratitude envers la communauté d'avoir choisi son canton pour la clôture du festival et a encouragé les jeunes à continuer à progresser. Des jeux concours sur la langue maternelle et une course de chevaux ont marqué la fin de la cérémonie du festival des jeunes de la sous-préfecture de Baro, édition décembre 2023 et janvier 2024.