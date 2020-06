Tchad : colère après la suspension du journal Abba Garde

Le président de la Convention des entrepreneurs de la presse privée au Tchad (CEPPT), Bruce Djim-Adjim Ouaye, a dénoncé aujourd'hui un "recul honteux pour notre jeune démocratie" suite à la suspension lundi du journal Abba Garde et de son directeur de publication.



"La HAMA reproche à notre confrère et à son journal un manquement grave à l'éthique et à la déontologie du journaliste, les faits de diffamation et publication de fausses Nouvelles. Nous estimons que cette décision annonce non seulement la disparition de notre confrère mais aussi celle de toute l'équipe de sa rédaction", déclare le président de la CEPPT.



Des "conditions juridiques monstrueuses"



"Nous sommes en droit de nous demander, à quelle loi se réfère la HAMA pour cette lourde peine, une première dans l'histoire de la liberté de la Presse au Tchad. Ne pouvait-elle pas renvoyer Abba Garde et ses plaignants à la justice", s'interroge Bruce Djim-Adjim Ouaye.



Selon lui, "la suspension du journal Abba Garde dans ces conditions juridiques monstrueuses, est un signal fort donné à toute la presse Tchadienne. C'est un ballon d'essai et en même temps un recul honteux pour notre jeune démocratie."



Des "abus qui ne contribuent qu'à noircir notre République"



La CEPPT "interpelle, sans détour, le Président de la République, chantre de la démocratie et garant des libertés publiques sur ces abus qui ne contribuent qu'à noircir notre République et saper ses efforts patents en matière de démocratie."



La HAMA a suspendu hier le journal Abba Garde pour une durée de 12 mois, tandis que Moussaye Avenir De La Tchiré, directeur de publication du journal, est interdit d'exercice sur la même période.