Tchad : colère des salariés de l'abattoir frigorifique de Farcha

Des agents contractuels et d'ex-travailleurs de l'abattoir frigorifique de Farcha ont exprimé mercredi leur "ras-le-bol" face à une "situation confuse" et "source de psychose sociale" qui règne au sein de l'abattoir frigorifique de Farcha.



Le collectif reproche au ministère de l'Elevage et des Productions animales d'avoir "bradé" l'abattoir frigorifique de Farcha de manière occulte pour "satisfaire son intérêt", au "mépris" des intérêts des salariés.



Certains agents estiment avoir été licenciés ou admis à la retraite sans aucune mesure d'accompagnement. "Doit-on bafouer et fouler au sol les droits sociaux, les indemnités des services rendus pour les employés admis à la retraite pour l'année 2017, 2018, 2019 et les ayants droits des employés décédés ?", s'interroge Issa Ousman Sanou, contrôleur général à l'abattoir frigorifique de Farcha.



Fatimé Idriss Mahamat, une ancienne employée, explique avoir travaillé pendant 37 ans à l'abattoir avant de prendre sa retraite. "On ne m'a pas donné de contrat. Mon argent de la retraite, jusqu'aujourd'hui je n'ai rien vu. Je suis une mère de famille, mon mari est mort. Je n'ai rien perçu. C'est la patience qui nous maintient seulement. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est de ma retraite", témoigne-t-elle.



Les agents demandent que l'Etat "fasse quelque chose" pour eux.