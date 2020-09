Tchad : comment connaître votre résultat du baccalauréat

Les résultats du baccalauréat ont été dévoilés ce mardi. Ils peuvent être consultés, dans les heures qui suivent, via un système de messagerie, auprès des opérateurs de téléphonie mobile, Airtel et Tigo.



Des affichages dans les établissements sont prévus. Le jury demande toutefois aux chefs d’établissements où cela est prévu de s’organiser afin de prévenir les attroupements de plus de 50 personnes.



Ils seront également disponibles sur le site de l’ONECS (www.onecs.org).