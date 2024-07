Tchad : comment les nouveaux bacheliers célèbrent-ils leur réussite ?

Lorsque les résultats du baccalauréat sont annoncés, les expressions sur les visages des candidats reflètent souvent une gamme d'émotions intenses. Les lauréats affichent généralement une expression de satisfaction, de soulagement et de fierté. Ils peuvent sourire largement, hocher la tête avec confiance, et parfois même lever les bras en signe de victoire.



À N'Djamena, les nouveaux bacheliers ont leurs propres façons de célébrer leur réussite, parfois par des actes dangereux et insensés. Certains manifestent leur joie en roulant imprudemment sur des engins, tout en poussant des cris, ce qui comporte des risques élevés et peut provoquer des accidents graves, voire mortels.



D'autres candidats, après avoir réussi, sont « baptisés » par leurs amis, sœurs ou frères, en utilisant des sucreries ou de l'eau potable, des éléments destinés à la consommation. Pourtant, la réussite et la joie d'un candidat devraient être célébrées à la maison, entouré des membres de la famille et d'amis, de manière appropriée, et en toute sécurité.



En revanche, les candidats recalés arborent souvent une mine sombre, avec les sourcils froncés et une expression de déception, de frustration ou de colère. Ils peuvent pincer les lèvres, regarder au sol ou détourner le regard pour exprimer leur désarroi, face au résultat. Cependant, les réactions ne sont pas toujours aussi tranchées.



Certains candidats parviennent à dissimuler leurs émotions et adoptent une posture plus neutre et contrôlée, même s'ils sont déçus intérieurement. Ils cherchent à rester dignes et gracieux, malgré la défaite. Les expressions sur les visages des candidats lors de l'annonce des résultats révèlent beaucoup sur leur état d'esprit, et leurs réactions face à l'issue de l'examen.