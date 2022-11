Tchad : comportement vestimentaire des filles, mode ou exhibition du corps ?

Au nom de la mode, certaines filles fréquentent les lieux publics à moitié nues. Dos nus, une partie des seins, fesses et cuisses dehors, au regard de tous. Malheureusement, elles n'ont pas honte de s'afficher ainsi.



En imitant les vedettes de Télé Novelas, Hollywood, beaucoup de ces jeunes filles se travestirent. Elles sont souvent menacées verbalement, mais l'on constate qu'elles ont la même réponse : « si tu n'es pas encore branché c'est ton problème », disent-elles.



Selon le responsable d'une chorale, Djekadjim Roméo, c'est très triste de voir les sœurs chrétiennes dans de tels comportements vestimentaires. « Nous sommes obligés de les renvoyer de la répétition parfois, en leur disant que la parole de Dieu nous recommande un habillement décent », explique-t-il. « C'est un phénomène dont la solution doit commencer, à la maison par les parents », ajoute-t-il.



D'après Djibirine, diplômé en sociologie, le comportement vestimentaire est une culture, mais aussi l'on fait face à l’imitation qui pousse la fille africaine à devenir européenne. Pour lui, la sensibilisation reste le meilleur moyen de lutte. Amadou, étudiant en licence 3, trouve que de nos jours, ce comportement est normal.



« Si elles sont à moitié nues, cela traduit le comportement vestimentaire de nos ancêtres, il faut qu'on le reconnaisse », dit-il. Ainsi donc, au lieu de copier le comportement vestimentaire des autres, en attirant des regards malveillants, le plus important est de choisir les vêtements convenables à chaque lieu.



C'est pourquoi les parents doivent jouer le rôle de conseiller vestimentaire de leurs filles. En laissant les parties de son corps dehors, certaines sont victimes d'agressions ou de harcèlement sexuel. Par ailleurs, c'est aussi le rôle que les enseignants doivent jouer à l’école, ainsi que responsables des associations féminines.