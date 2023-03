Tchad : concertation pour l'identification des sites d’infrastructures pastorales au Batha

À l'issue de cette phase, une liste provisoire sera établie et chaque site proposé fera l'objet d'une prospection sur le terrain, par l'équipe de la mission accompagnée des représentants des bénéficiaires qui seront désignés à la fin des travaux.



Cette approche itérative permettra ainsi de mener les études de faisabilité environnementale, sociale et technique pour confirmer le choix définitif des sites. La liste retenue à l'issue de tout le processus sera restituée et validée au niveau de chaque province, avant le démarrage des travaux.



En souhaitant la bienvenue aux participants, le délégué d'élevage et de la production animale, Mahamadou Bello Aminou, a rappelé que le PRAPS-2 TD est un projet sous-régional qui est opérationnel dans les six pays du Sahel.



Il vise à renforcer la résilience des pasteurs et des agro-pasteurs, dans les zones ciblées de la région du Sahel, dont le Tchad. Pour le représentant du PRAPS-2 Tchad, Abdoulaye Idriss, le PRAPS-2 prévoit la réalisation de plusieurs types d'infrastructures, à travers ses composantes dans les 13 provinces sahéliennes du Tchad, dont la province du Batha.



L'objectif de cet atelier de concertation est de recueillir les propositions des sites à aménager qui seront faites de manière concertée, avec l'ensemble des parties prenantes, au cours desquelles les critères de base seront pris en compte.



Les priorités stratégiques pastorales visées sont les couloirs de transhumance, les zones de forte concentration du bétail, les axes transfrontaliers de commerce du bétail et les zones d'importance des flux d'animaux.



Pour finir, il est convaincu que les échanges et les interventions qui sortiront à l'issue de cette concertation de pré-identification, permettront de déboucher sur un choix consensuel et réaliste des sites pouvant abriter les infrastructures pastorales dans la province du Batha.



Ouvrant les travaux, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Degon, a souligné que ce projet est le fruit de la coopération entre le Tchad et la Banque mondiale, et s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté prônée par les plus hautes autorités du pays.



Djimta Ben-Degon a remercié les partenaires en général, et plus particulièrement la Banque mondiale, pour les appuis et efforts qu'elle ne cesse de déployer pour améliorer les conditions de vie des populations.



Il a demandé aux participants de travailler dans l'objectif commun de l'amélioration des conditions de vie des pasteurs et des agro-pasteurs, ainsi que du renforcement de leur résilience face aux changements climatiques.