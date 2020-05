Tchad : condoléances de Saleh Abdel-Aziz Damane suite au décès de deux maires

Le président de l'association nationale des communes du Tchad, Saleh Abdel-Aziz Damane, a annoncé mercredi, avec regret, les décès successifs de Mouta Mbodou Choukou et Fathi Douga, respectivement maire de la ville de Mao et maire de la commune du 2ème arrondissement municipal de N'Djamena, les 12 et 13 mai 2020 à N'Djamena.



En cette circonstance particulièrement douloureuse, il a adressé au nom de tous les maires, membres de l'association nationale des communes du Tchad, ses sincères condoléances aux familles biologiques et politiques des défunts. "Qu'Allah le Tout Puissant et miséricordieux leur accorde le paradis et le repos éternel", a dit Saleh Abdel-Aziz Damane.