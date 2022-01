Tchad : condoléances du PCMT à Dr. Haroun Kabadi suite au décès de son frère

Le Président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby, accompagné de quelques proches collaborateurs, s’est rendu ce 11 janvier au domicile du président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi. Il a présenté ses condoléances au PCNT suite au décès de son frère cadet, M. Tala Kabadi, décédé le 03 janvier dernier et inhumé à Dindjebo, dans le Lac Iro, province du Moyen Chari.



Mahamat Idriss Deby a adressé un message de compassion et de réconfort à la famille affligée avant de formuler ses prières pour le repos de l’âme du regretté. Il a fait part de sa compassion au PCNT, entouré de ses collaborateurs et des membres de la famille.



Le défunt Tala Kabadi fut chef de terre.