Tchad : conflits agriculteurs-éleveurs, "ce faux problème, on va le régler !" (Kebzabo)

Le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, s'est exprimé à l'occasion de la conférence des gouverneurs de province ce 3 février. Dans son discours, il a souligné l'importance de rétablir le droit dans le pays pendant la période de transition. Il a encouragé les gouverneurs à jouer un rôle responsable dans la résolution des conflits intercommunautaires, tels que les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs.



Le premier ministre a informé les gouverneurs qu'il sera organisé des assisses sur les conflits agriculteurs-éleveurs dans les semaines à venir pour démontrer que ces conflits peuvent être résolus et que les agriculteurs et les éleveurs peuvent coexister en paix. Il a déclaré que la transition gérera ces problèmes pour ramener la paix, la quietude et la fraternité entre les agriculteurs et les éleveurs, ainsi que les conflits intercommunautaires qui sont entretenus et qui ont mené les Tchadiens à un comportement déviant.



Le premier ministre a souligné que, subitement en plein 21ème siècle, les Tchadiens ne peuvent pas se battre entre communautés, comme il y a deux ou trois siècles. Il est temps de se concentrer sur la réconciliation et la restauration de la paix dans le pays.