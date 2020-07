Tchad : conflits agriculteurs-éleveurs, des inquiétudes dans certaines provinces

La Concertation des organisations de Jeunesse Day (COJED) a évoqué mardi, au cours d'un point de presse, la "complicité active de certains individus de l’administration locale sur la gestion des conflits éleveurs/agriculteurs devenus récurrents à Kyabé". Suite a ce conflit, "plusieurs mineurs ont opposé une résistance aux éleveurs."



Depuis 2013, des conflits agriculteurs/éleveurs continuent de semer des troubles à Kyabé. La population de Bouna a jugé utile de dénoncer le comportement belliqueux des éleveurs qui ont débarqué avec des troupeaux dans les champs des paysans autochtones.



Selon la COJED, alors que la période champêtre vient de commencer, une tension s’installe dans la circonscription. Plusieurs propriétaires des champs injustement occupés avaient demandé aux éleveurs de quitter les lieux. Après des querelles sanglantes, le sous-préfet de Bouna, Taokreo James qui, dans sa volonté de faire la médiation, s’est impliqué dans la résolution du conflit qui a mal tourné. Un membre du groupe des mineurs qui s’opposent aux éleveurs a agressé violemment le sous-préfet, déclare le porte-parole de la COJED, Franck Tankaboy.



"La situation de crise de Bouna a pris une ampleur très politique, un acte d’irresponsabilité peu scrupuleux et inadmissible dans un pays comme le Tchad, qui se veut un État de droit", dénonce la COJED.



En dépit de ces exactions, la COJED recommande au Président Idriss Déby Itno de s’impliquer personnellement pour faire régner la cohabitation pacifique entre les fils et filles du Tchad. Elle demande la relève immédiate du sous-préfet et du commandant de brigade, ainsi que le transfert sans délai des éleveurs stationnés sur le site Bouna pour éviter la répétition des conflits dans la circonscription de la sous-préfecture de Bouna.



La COJED est une plateforme créée suite à la crise foncière dans la sous-préfecture de Bouna. Elle a pour mission de faire la lumière sur cette crise du département du Barh Sara.