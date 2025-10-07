Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : conservation, les acquis de Zakouma menacés par l’improvisation


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Octobre 2025



Tchad : conservation, les acquis de Zakouma menacés par l’improvisation
L’annonce de la fin du partenariat entre l’État tchadien et l’ONG African Parks continue de susciter de vives réactions. Parmi elles, celle du citoyen Abdoulaye Aziber, qui alerte sur les conséquences d’une décision prise, selon lui, « sans explication, sans plan, sans vision ».

« Zakouma n’appartient pas à African Parks, certes. Mais il n’appartient pas non plus à l’improvisation », affirme-t-il avec gravité. L’argument repose sur une réalité chiffrée : en 2010, le parc ne comptait plus que 450 éléphants, après le massacre de plus de 4 000 bêtes en moins de dix ans.

Quinze ans plus tard, ils sont plus de 630, preuve d’une amélioration sensible de la protection de la faune. Le braconnage a considérablement reculé, la sécurité a été restaurée dans les villages environnants, et des emplois ont été créés. Pour Aziber, ces acquis sont le fruit d’un modèle de gestion rigoureux, et les abandonner d’un trait de plume revient à « fragiliser plus d’une décennie de progrès ».

Il insiste : « Ce n’est pas seulement une rupture de contrat. C’est une rupture de bon sens. » Sans remettre en cause la souveraineté nationale, Abdoulaye Aziber estime que l’essentiel n’est pas de défendre une ONG étrangère, mais de préserver un modèle qui a prouvé son efficacité dans un contexte où peu d’initiatives nationales ont atteint des résultats comparables. La question demeure entière : qui prendra le relais, et avec quels moyens ?

Car, rappelle-t-il, « la nature n’attend pas les décisions politiques ». Pour lui, Zakouma mérite une gestion à la hauteur de son importance écologique et symbolique, au Tchad comme en Afrique.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/10/2025

Tchad : un atelier ATP pour l’assainissement durable au Kanem-Centre

Tchad : un atelier ATP pour l’assainissement durable au Kanem-Centre

Tchad : activités scolaires du PROCOLAC et célébration de la Journée mondiale des enseignants à Bagasola Tchad : activités scolaires du PROCOLAC et célébration de la Journée mondiale des enseignants à Bagasola 07/10/2025

Populaires

La Mission panafricaine pour l'eau lance un ambitieux pacte scientifique

06/10/2025

​N’Djamena accueille la 13ᵉ session du Parlement international pour la tolérance et la paix

06/10/2025

Tchad : nominations à la Primature

07/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 06/10/2025 - Gontran Temandang

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ?

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ?

Tchad : L'abandon d'enfants, un "crime odieux" en recrudescence qui interpelle la société Tchad : L'abandon d'enfants, un "crime odieux" en recrudescence qui interpelle la société 06/10/2025 - Issa Mahamat Saleh

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter