Tchad : conteneurs immobilisés depuis 22 jours, un compromis entre les transitaires et la douane

Un compromis a été trouvé entre les transitaires qui importent des conteneurs et la direction générale des douanes et droits indirects, ont annoncé vendredi la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA) et le facilitateur Ali Abbas Seitchi.



Depuis 22 jours, des centaines de conteneurs sont immobilisés au port sec de N'Djamena. Cette situation fait suite à un malentendu : la direction générale des douanes a tenté de mettre en oeuvre une harmonisation de dispositions communautaires tandis que les transitaires ont perçu ce recadrage comme une augmentation des taxes.