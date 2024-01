Tchad : convention de partenariat entre les communes du 1er et 7ème arrondissements de N'Djamena

À travers un point de presse, tenu ce matin 31 janvier 2024, dans la commune du 1er arrondissement, Djibrine Mahamat Abdelkerim, maire de la commune de cet arrondissement, a signé une convention de partenariat avec le maire de la commune du 7ème.



Cela rentre dans le cadre d’une collaboration des collectivités locales, pour le bien-être des populations tchadiennes. La commune du 1er arrondissement, en collaboration avec la commune du 7ème, a commémoré un émargement de convention de partenariat et l'avancement de travaux des deux communes de la ville de N'Djamena.



Les deux communes ont souhaité de matérialiser leur collaboration dans un cadre légal, et donner un accent particulier à la politique et à l'histoire du Tchad, particulièrement de la ville de N'Djamena. Ils ont renforcé la capacité de mutualiser les ressources et développer de projets innovants au service de la population tchadienne.



Dans son mot de bienvenue, le maire du 1er arrondissement, Djibrine Mahamat Abdelkerim, a déclaré que cette convention témoigne de la volonté des deux communes de travailler ensemble pour le bien-être de la population. Ce partenariat reste un repère d'une inter-communauté pour le développement durable, et permettra également de mettre en place des projets communs, dans le domaine de l'éducation, la santé, du sport et de l’environnement.



À cet effet, Abbas Mahamat Atteïb, maire de la commune du 7ème arrondissement a ajouté que, pour sa commune, il a effectué beaucoup de voyages vers la France, la Turquie et la Chine, pour apprendre comment les communes de ces pays agissent.



Enfin, il a été remercié chaleureusement le maire Djibrine Mahamat Abdelkerim, les administrateurs, les délégués du quartier et le chef de carré.