Tchad - coronavirus : des dépistages impératifs exigés par les autorités

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, également président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, Kalzeubé Payimi Deubet, demande impérativement "à tous les étudiants et autres citoyens tchadiens qui sont rentrés sans contrôle et de manière clandestine, sans passer par les voies autorisées aux frontières du pays avec les pays voisins, de se rendre immédiatement à l'Hôpital provincial de Farcha pour nécessité de dépistage."



"Cette mesure ne doit souffrir d'aucune exception", précise-t-il.



Le Tchad a confirmé jeudi son premier cas de coronavirus.



Des mesures sanitaires exceptionnelles



Le ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale et de la sécurité, le général Mahamat Abali Salah, a déclaré jeudi que les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits jusqu'à nouvel ordre sur l'ensemble du territoire national.



Il a ajouté que l'ensemble des cabarets, centres de jeux, casinos, bars et restaurants seront fermés sur l'ensemble du territoire national.



Les cours suspendus



Les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur ont décidé de fermer, à compter de ce vendredi, l'ensemble des établissements d'enseignement privés et publics, jusqu'à nouvel ordre.



L'Organisation mondiale de la santé a appelé l'Afrique à prendre très au sérieux la menace pandémique et à se préparer sans plus attendre.