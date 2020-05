Tchad : coronavirus, le ministre de la défense passe à la vitesse supérieure

Le ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général Mahamat Abali Salah, a tenu samedi vers 11h30 une réunion à N'Djamena avec une quinzaine de responsables sécuritaires et militaires.



Il a détaillé une nouvelle stratégie sécuritaire et a donné des instructions afin de mettre en oeuvre les décisions du comité de veille et de sécurité sanitaire pour limiter la propagation du coronavirus.



La réunion a eu lieu en présence du directeur général de la Gendarmerie nationale, Djontan Marcel Hoïnati, qui est le coordonateur de la commission sécurité Covid-19.



Détails à suivre.