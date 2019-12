TCHAD Tchad : couac à l'Assemblée nationale pour un report de séance

Les députés examinent depuis ce vendredi le projet de loi des finances portant budget général de l'Etat pour l'exercice 2020. Vers 12h30, le discours de présentation du projet de loi des finances par le ministre des Finances et du Budget n'a finalement pas eu lieu suite à un report de la séance.



Le député Saleh Kebzabo a formulé une motion pour demander une suspension de séance, et un report à lundi prochain afin de respecter les horaires de la prière du vendredi pour les musulmans. "Il est 12h33, je suis désolé mais je souhaiterais que le ministre n'intervienne pas car quand il va répondre ça va être long et les musulmans seront privés de leur prière hebdomadaire", a déclaré Kebzabo.



"La prière est à quelle heure ?", a répondu Haroun Kabadi, ce à quoi le député Kebzabo a précisé qu'il y a des mosquées qui prient déjà. "Il y a des mosquées qui prient à 12h30, y'en a qui prient à 12h45, 13h15, 13h30", a-t-il dit.



"Ça, ça ne vous concerne pas (...) Vous avez fait une motion, finissez avec votre motion et le reste je gère", a estimé Kabadi.



"Si, ça fait partie de la motion, je fini Monsieur le président. Je vous demande maintenant à vous de tenir compte de cet impératif pour que les musulmans ne sortent pas en désordre. Je souhaite l'arrêt de la séance, un report qui d'ailleurs nous permettra de mieux nous approprier le document. Qu'on se retrouve lundi en toute tranquillité", a soutenu Saleh Kebzabo.



"Non, il n'y a pas de report jusqu'à lundi. D'abord, s'il y a besoin de ce report jusqu'à lundi, je vais demander à ce que nous puissions bouter sur la question préjudicielle. Donc, je ne vois pas la nécessité de faire de report. Vous avez eu le document, vous avez eu le temps de le lire, et à mon avis, nous pouvons faire une pause et reprendre à 15 heures pour que les députés aient le temps de poser des questions. Ensuite, nous allons faire une suspension des travaux de la séance plénière pour que le lundi matin à 9 heures, le ministre puisse revenir et répondre aux questions. Voilà ce que je vous propose", a ajouté le président de l'Assemblée nationale.



Le 1er vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Kadam est également intervenu. "Monsieur le président, je pense qu'il faut baliser votre proposition parce que la déclaration du ministre ne sera entendue avec sérénité que si on revient à la reprise. Il ne peut pas maintenant intervenir. On suspend. La déclaration du ministre est si importante qu'elle va déterminer la suite des travaux", a-t-il affirmé.



Interrogé sur la durée de sa déclaration par Haroun Kabadi, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a précisé qu'elle durerait 5 à 10 minutes. "On ne peut pas vous écouter dans ces conditions", a rétorqué Moussa Kadam.



"L'impression que j'ai, Monsieur le ministre, c'est que les députés sont un peu perturbés par la question religieuse. Leur esprit est orienté vers la prière", a dit Haroun Kabadi.



Le président de l'Assemblée nationale a finalement accepté de lever la séance qui reprendra à partir de 15 heures avec le discours du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, entouré de plus d'une dizaines de ministres ce vendredi pour défendre le projet de loi des finances.





