Tchad : coup d'envoi de la vaccination contre la poliomyélite et de la supplémentation en vitamine A à Mao

Le sentre de santé Mao-Centre a été choisi comme lieu de lancement de la campagne, dans le but d'éradiquer complètement cette maladie invalidante et incurable chez les enfants de moins de cinq ans de la province du Kanem.



La campagne se déroulera du 16 au 18 juin 2023 dans toute la province du Kanem et concernera plus de 111 000 enfants. Selon le Dr Ofalba Honené Hervé, représentant du délégué de la Santé Publique du Kanem et médecin chef de district de Mao, cette campagne renforcera l'immunité des enfants déjà vaccinés dans le cadre du Programme Elargi de Vaccination (PEV) de routine, en vue de l'élimination totale de la poliomyélite chez les enfants. Il a également souligné que la supplémentation en vitamine A permettra de corriger d'éventuelles carences et de prévenir les infections parasitaires intestinales.



Dans son discours de lancement, le gouverneur du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, a affirmé que le gouvernement de transition accordait une priorité à la santé maternelle et infantile. Il a exhorté les autorités locales et les organisations de la société civile présentes à sensibiliser et à mobiliser leurs communautés respectives afin que tous les enfants concernés par cette campagne de masse puissent être vaccinés.



Pour marquer le coup d'envoi, le gouverneur a administré quelques gouttes de vaccin, suivies de la supplémentation en vitamine A, à un enfant présent lors de la cérémonie. Ainsi, la cérémonie s'est conclue avec succès.